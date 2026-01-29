Восстановление инфраструктуры после атак России: Украина диверсифицирует каналы поставок газа

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким обсудил последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс ее восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава государства.

Ситуация с газоснабжением в Украине

"Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы", - подчеркнул Зеленский.

В частности, на совещании акцентировалась важность диверсификации каналов поставки и обеспечения надлежащего восстановления и замены поврежденного оборудования.

Кроме того, Сергей Корецкий доложил о выполнении долгосрочных договоренностей с европейскими партнерами, а также о некоторых проектах стратегического развития нефтегазовой сферы. Одной из важных новостей стало заключенное очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 50 миллионов евро, которое станет основанием для дальнейшей финансовой поддержки восстановления инфраструктуры. Основную часть финансирования таких инициатив обеспечивают именно ЕИБ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Дополнительно, "Нафтогаз" продолжает импорт электроэнергии, удовлетворяя более 50% собственных потребностей в потреблении, что помогает стабилизировать энергетическую систему страны. Подчеркнута важность поддержки от партнеров и их помощи в этих сложных условиях.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.