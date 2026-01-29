Запланована подія 2

Відновленні інфраструктури після атак Росії: Україна диверсифікує канали постачання газу

"Нафтогаз" та уряд продовжують відновлення газової інфраструктури після атак. / Офіс президента

Президент України Влодимир Зеленський на нараді з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником “Нафтогазу” Сергієм Корецьким обговорив наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес її відновлення.

Як пише Delo.ua,  про це інформує глава держави.

Ситуація з газопостачанням в Україні

"Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги", - наголосив Зеленський. 

Зокрема, під час наради акцентувалася важливість диверсифікації каналів постачання та забезпечення належного відновлення й заміни пошкодженого обладнання.

Крім того, Сергій Корецький доповів щодо виконання довгострокових домовленостей з європейськими партнерами, а також про деякі проєкти стратегічного розвитку нафтогазової сфери. Однією з важливих новин стала укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на суму 50 мільйонів євро, яка стане основою для подальшої фінансової підтримки відновлення інфраструктури. Основну частину фінансування для таких ініціатив забезпечують саме ЄІБ та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Додатково, "Нафтогаз" продовжує імпорт електроенергії, задовольняючи понад 50% власних потреб у споживанні, що допомагає стабілізувати енергетичну систему країни. Підкреслено важливість підтримки від партнерів та їхньої допомоги в цих складних умовах.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Автор:
Ольга Опенько