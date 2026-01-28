Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Не російського походження: Україна працює над залученням додаткового імпорту газу

manometers, pressure, gas, line
Україна продовжує роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту газу / Depositphotos

Уряд спільно з групою "Нафтогаз" працює над тим, аби Україна мала достатньо запасів газу для стабільного проходження цьогорічного опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство енергетики України.

Що вже зроблено

Зазначається, що завдяки вже виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт понад 5 млрд кубометрів. 

Крім того, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років було забезпечено наповнення підземних газових сховищ на запланований рівень - 13,2 млрд куб. м газу.

Газ не російського походження 

В Міненерго зауважують, що НАК "Нафтогаз України" та приватні компанії продовжують здійснювати щодобовий імпорт природного газу не російського походження для компенсації наслідків масових атак на обʼєкти нафтогазового комплексу, зокрема видобутку природного газу. 

Також Україна продовжує активно працювати над диверсифікацією маршрутів постачання газу та над залученням додаткового імпорту та допомоги з обладнанням для роботи газової системи в умовах ворожих обстрілів. Йдеться, зокрема про компресори, турбіни та обладнання для закачування газу в сховища і його доставки споживачам.

"Україна, здійснюючи ритмічний імпорт природного газу не російського походження, зокрема LNG з США, демонструє на практиці сусіднім країнам, що рішення ЄС про повну відмову від російського газу є цілком дієвим", - коментує заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

України збільшила обсяги імпорту газу у дев’ять разів

Зауважимо, обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році досягли 6,47 млрд куб м, що у 9 разів більше, ніж у 2024 році (724 млн куб м).

Найбільшим імпортером газу в 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м.

Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.

Автор:
Світлана Манько