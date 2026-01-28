Не російського походження: Україна працює над залученням додаткового імпорту газу

Уряд спільно з групою "Нафтогаз" працює над тим, аби Україна мала достатньо запасів газу для стабільного проходження цьогорічного опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство енергетики України.

Що вже зроблено

Зазначається, що завдяки вже виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт понад 5 млрд кубометрів.

Крім того, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років було забезпечено наповнення підземних газових сховищ на запланований рівень - 13,2 млрд куб. м газу.

Газ не російського походження

В Міненерго зауважують, що НАК "Нафтогаз України" та приватні компанії продовжують здійснювати щодобовий імпорт природного газу не російського походження для компенсації наслідків масових атак на обʼєкти нафтогазового комплексу, зокрема видобутку природного газу.

Також Україна продовжує активно працювати над диверсифікацією маршрутів постачання газу та над залученням додаткового імпорту та допомоги з обладнанням для роботи газової системи в умовах ворожих обстрілів. Йдеться, зокрема про компресори, турбіни та обладнання для закачування газу в сховища і його доставки споживачам.

"Україна, здійснюючи ритмічний імпорт природного газу не російського походження, зокрема LNG з США, демонструє на практиці сусіднім країнам, що рішення ЄС про повну відмову від російського газу є цілком дієвим", - коментує заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

України збільшила обсяги імпорту газу у дев’ять разів

Зауважимо, обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році досягли 6,47 млрд куб м, що у 9 разів більше, ніж у 2024 році (724 млн куб м).

Найбільшим імпортером газу в 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м.

Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.