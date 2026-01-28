Не российского происхождения: Украина работает над привлечением дополнительного импорта газа

Правительство совместно с группой "Нафтогаз" работает над тем, чтобы у Украины было достаточно запасов газа для стабильного прохождения нынешнего отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Что уже сделано

Отмечается, что благодаря уже выделенным из государственного бюджета 8,4 млрд грн и помощи международных партнеров правительство совместно с "Нафтогазом" в 2025 году обеспечило импорт более 5 млрд кубометров.

Кроме того, накануне отопительного сезона 2025-2026 годов было обеспечено наполнение подземных газовых хранилищ на запланированный уровень – 13,2 млрд куб. м газа.

Газ не русского происхождения

В Минэнерго отмечают, что НАК "Нафтогаз Украины" и частные компании продолжают производить ежесуточный импорт природного газа не российского происхождения для компенсации последствий массовых атак на объекты нефтегазового комплекса, в том числе добычи природного газа.

Также Украина продолжает активно работать над диверсификацией маршрутов поставок газа и привлечением дополнительного импорта и помощи с оборудованием для работы газовой системы в условиях вражеских обстрелов. Речь идет, в частности, о компрессорах, турбинах и оборудовании для закачки газа в хранилища и его доставке потребителям.

"Украина, совершая ритмичный импорт природного газа не российского происхождения, в частности LNG из США, демонстрирует на практике соседним странам, что решение ЕС о полном отказе от российского газа вполне действенно ", - комментирует заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Украина увеличила объемы импорта газа в девять раз

Заметим, объемы импорта природного газа в Украину в 2025 году достигли 6,47 млрд куб м, что в 9 раз больше, чем в 2024 году (724 млн куб м).

Крупнейшим импортером газа в 2025 году была государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" - более 5,5 млрд куб .

Кроме того, газ импортировали государственная компания "Оператор ГТС Украины" и частные компании.