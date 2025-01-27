Восстановление Украины: участники подали проектные предложения на 9,27 млрд. грн.

На программу при поддержке Европейского инвестиционного банка подали заявки 235 общин, а общая стоимость проектов составляет 19,27 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Об отборе

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что результаты отбора по программе свидетельствуют о высоком спросе общин на замену коммунальных сетей – более 50% поданных заявок.

Более трети заявок касаются проектов в области здравоохранения. Отдельно он отметил 20 проектов, направленных на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, что чрезвычайно важно и актуально.

Больше всего проектных предложений поступило из Львовской, Одесской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Следующий этап – оценка Областными военными администрациями проектов и формирование рейтинговых списков.

Проекты будут реализовываться через экосистему управления восстановлением DREAM, позволяющую автоматизировать процессы отбора и мониторинга проектов.

Платформа обеспечит прозрачность и эффективность в управлении финансами и позволит оперативно оценивать прогресс реализации проектов, контролировать использование средств и их целевую направленность.

О программе Восстановление

Программа восстановления Украины является составной частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение условий жизни в общинах, пострадавших от войны.

В июне 2024 г. Украина заключила Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком на привлечение 100 млн евро.

Эти средства будут использованы для восстановления социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также для обеспечения муниципальным жильем в регионах, подвергшихся военной агрессии РФ, и в областях, принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.

Финансирование будет предоставляться общинам через государственный бюджет путем субвенций местным бюджетам.

Что известно о реестре убытков

Напомним, международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может подать до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".