Відновлення України: учасники подали проектні пропозиції на 9,27 млрд грн

На програму за підтримки Європейського інвестиційного банку подали заявки 235 громад, а загальна вартість проєктів сягає 19,27 мільярда гривень.

Про це інформує Урядовий портал.

Про відбір

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що результати відбору за програмою свідчать про високий попит громад на заміну комунальних мереж – понад 50% поданих заявок.

Більше третини заявок стосуються проєктів у сфері охорони здоров’я. Окремо він наголосив на 20 проєктах, спрямованих на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, що є надзвичайно важливим та актуальним.

Найбільше проєктних пропозицій надійшло з Львівської, Одеської, Київської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Наступний етап – оцінка Обласними військовими адміністраціями проектів та формування рейтингових списків.

Проекти будуть реалізовуватися через екосистему управління відбудовою DREAM, яка дозволяє автоматизувати процеси відбору та моніторингу проектів.

Платформа забезпечить прозорість та ефективність в управлінні фінансами та дозволить оперативно оцінювати прогрес реалізації проектів, контролювати використання коштів та їхнє цільове спрямування.

Про програму Відновлення

Програма відновлення України є складовою реформи публічних інвестицій, спрямованої на відбудову критично важливої інфраструктури та покращення умов життя в громадах, що постраждали від війни.

У червні 2024 року Україна уклала Фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на залучення 100 млн євро.

Ці кошти будуть використані для відновлення соціальної та житлово-комунальної інфраструктури, а також для забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що зазнали наслідків військової агресії рф, та в областях, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

Фінансування надаватиметься громадам через державний бюджет шляхом субвенцій місцевим бюджетам.

Що відомо про реєстр збитків

Нагадаємо, міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".