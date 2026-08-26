Поражает бункер: сможет ли SCALP украинского производства доставать до Москвы

Украина может наладить производство дальнобойных ракет SCALP после того, как Великобритания разрешила MBDA передать Киеву закрытые данные о британских компонентах ракеты. Ранее Франция уже согласовала лицензионное производство SCALP в Украине.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Украина будет собирать SCALP: какие технологии передадут партнеры и сколько ракет реально изготовить".

Storm Shadow и SCALP-EG являются британской и французской версиями одной авиационной крылатой ракеты. Официально MBDA указывает дальность свыше 250 км, в то время как в открытых оценках она может достигать примерно 550 км.

От ближайшего участка международно признанной украино-российской границы на севере Сумской области до центра Москвы по прямой около 450 км. Поэтому при сохранении дальности, близкой к верхней открытой оценке, в зоне досягаемости ракеты теоретически могут оказаться военные и оборонно-промышленные объекты Московского региона.

В то же время версия с дальностью около 250–300 км до Москвы ракета не долетит. Реальные возможности будут также зависеть от конкретной модификации ракеты, носителя и конфигурации, которую партнеры позволят производить в Украине.

SCALP предназначена для защищенных целей

Одной из ключевых особенностей SCALP является проницаемая боевая часть BROACH массой около 400–450 кг. Она предназначена для поражения укрепленных объектов, в частности, бункеров, командных пунктов, защищенных складов и другой капитальной военной инфраструктуры.

Именно это отличает SCALP от значительной части более дешевых дальнобойных беспилотников, боевой части которых может быть недостаточно для разрушения хорошо защищенных сооружений.

В то же время локальная сборка не означает полного цикла производства. Публично пока неизвестно, какие именно узлы Украина сможет изготавливать самостоятельно, а какие и дальше будут поступать из Франции и Великобритании.

Также не объявлена мощность будущей украинской линии, объем первого заказа и дата сборки первой ракеты.

Напомним, Украина вела переговоры с Францией о получении лицензии на производство ракет SCALP.