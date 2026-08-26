Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,18

52,00

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поражает бункер: сможет ли SCALP украинского производства доставать до Москвы

SCALP украинского производств, удар по Москве
Дальность ракеты SCALP может превосходить 500 км. Коллаж: Delo.ua

Украина может наладить производство дальнобойных ракет SCALP после того, как Великобритания разрешила MBDA передать Киеву закрытые данные о британских компонентах ракеты. Ранее Франция уже согласовала лицензионное производство SCALP в Украине.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Украина будет собирать SCALP: какие технологии передадут партнеры и сколько ракет реально изготовить".

Storm Shadow и SCALP-EG являются британской и французской версиями одной авиационной крылатой ракеты. Официально MBDA указывает дальность свыше 250 км, в то время как в открытых оценках она может достигать примерно 550 км.

От ближайшего участка международно признанной украино-российской границы на севере Сумской области до центра Москвы по прямой около 450 км. Поэтому при сохранении дальности, близкой к верхней открытой оценке, в зоне досягаемости ракеты теоретически могут оказаться военные и оборонно-промышленные объекты Московского региона.

В то же время версия с дальностью около 250–300 км до Москвы ракета не долетит. Реальные возможности будут также зависеть от конкретной модификации ракеты, носителя и конфигурации, которую партнеры позволят производить в Украине.

SCALP предназначена для защищенных целей

Одной из ключевых особенностей SCALP является проницаемая боевая часть BROACH массой около 400–450 кг. Она предназначена для поражения укрепленных объектов, в частности, бункеров, командных пунктов, защищенных складов и другой капитальной военной инфраструктуры.

Именно это отличает SCALP от значительной части более дешевых дальнобойных беспилотников, боевой части которых может быть недостаточно для разрушения хорошо защищенных сооружений.

В то же время локальная сборка не означает полного цикла производства. Публично пока неизвестно, какие именно узлы Украина сможет изготавливать самостоятельно, а какие и дальше будут поступать из Франции и Великобритании.

Также не объявлена мощность будущей украинской линии, объем первого заказа и дата сборки первой ракеты.

Напомним, Украина вела переговоры с Францией о получении лицензии на производство ракет SCALP.

Автор:
Алик Сахно

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности