Вражає бункер: чи зможе SCALP українського виробництва діставати до Москви

Україна може налагодити виробництво далекобійних ракет SCALP після того, як Великобританія дозволила MBDA передати Києву закриті дані про британські компоненти ракети. Раніше Франція вже погодила ліцензійне виробництво SCALP в Україні.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Україна збиратиме SCALP: які технології передадуть партнери і скільки ракет реально виробити".

Storm Shadow і SCALP-EG є британською та французькою версіями фактично однієї авіаційної крилатої ракети. Офіційно MBDA вказує дальність понад 250 км, тоді як у відкритих оцінках вона може сягати приблизно 550 км.

Від найближчої ділянки міжнародно визнаного українсько-російського кордону на півночі Сумської області до центру Москви по прямій близько 450 км. Тому за умови збереження дальності, близької до верхньої відкритої оцінки, в зоні досяжності ракети теоретично можуть опинитися військові та оборонно-промислові об'єкти Московського регіону.

Водночас версія з дальністю близько 250–300 км до Москви не дістане. Реальні можливості також залежатимуть від конкретної модифікації ракети, носія та конфігурації, яку партнери дозволять виробляти в Україні.

SCALP призначена для захищених цілей

Однією з ключових особливостей SCALP є проникна бойова частина BROACH масою близько 400–450 кг. Вона призначена для ураження укріплених об'єктів, зокрема бункерів, командних пунктів, захищених складів та іншої капітальної військової інфраструктури.

Саме це відрізняє SCALP від значної частини дешевших далекобійних безпілотників, бойової частини яких може бути недостатньо для руйнування добре захищених споруд.

Водночас локальне складання не означає повного циклу виробництва. Публічно поки невідомо, які саме вузли Україна зможе виготовляти самостійно, а які й надалі надходитимуть із Франції та Великої Британії.

Також не оголошено потужність майбутньої української лінії, обсяг першого замовлення та дату складання першої ракети.

Нагадаємо, Україна вела переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP.