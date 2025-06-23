- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Впервые в истории: Украина обошла Россию в торговле с Германией
В 2024 году товарооборот между Украиной и Германией впервые превысил объем торговли между ФРГ и Россией.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил советник по экономическим вопросам Посольства Украины в Германии Виталий Иващук, ссылаясь на официальную статистику от немецкого института Destatis, передает Укринформ.
По его словам, торговые отношения между Украиной и ФРГ бурно развиваются не только на межгосударственном уровне, но и в форме межрегиональных и междугородных партнерств.
"Впервые с 1992 года, когда после распада СССР ведется отдельная статистика для Украины и России, наша страна опередила государство-агрессора как торговый партнер ФРГ", — подчеркнул Иващук.
Самые перспективные направления сотрудничества
Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества дипломат назвал сферу восстановления Украины, где украинские компании все активнее участвуют в специализированных мероприятиях в Германии. Также активно развивается сектор оборонно-промышленного комплекса.
Говоря о других ключевых для развития межгосударственного сотрудничества и частных немецких инвестиций отрасли, дипломат назвал также энергетику (в частности, "зеленую"), IT и цифровизацию.
"В первом полугодии этого года мы фиксируем значительное увеличение количества участников от украинского бизнеса, работающего в области ИТ. И, конечно, оборонно-промышленный комплекс, где уже наладили тесное сотрудничество и где существуют перспективы развития в ближайшие годы", — подчеркнул Иващук.
Товарооборот Украины
За первые пять месяцев 2025 г. Украина импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала на $16,9 млрд. Совокупный объем торговли за этот период составил $48,2 млрд.
Основными странами-импортерами стали:
- Китай – $6,5 млрд,
- Польша – $2,9 млрд,
- Германия – $2,6 млрд.