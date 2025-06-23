Вперше в історії: Україна обійшла Росію у торгівлі з Німеччиною

У 2024 році товарообіг між Україною та Німеччиною вперше перевищив обсяги торгівлі між ФРН і Росією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив радник з економічних питань Посольства України в Німеччині Віталій Іващук, посилаючись на офіційну статистику від німецького інституту Destatis, передає Укрінформ.

За його словами, торговельні відносини між Україною та ФРН бурхливо розвиваються не лише на міждержавному рівні, а й у формі міжрегіональних та міжміських партнерств.

"Вперше з 1992 року, відколи після розпаду СРСР ведеться окрема статистика для України й Росії, наша країна випередила державу-агресора як торговий партнер ФРН", – наголосив Іващук.

Найперспективніші напрями співпраці

Серед найперспективніших напрямів співпраці дипломат назвав сферу відновлення України, де українські компанії дедалі активніше беруть участь у спеціалізованих заходах у Німеччині. Також активно розвивається сектор оборонно-промислового комплексу.

Говорячи про інші ключові для розвитку міждержавного співробітництва та приватних німецьких інвестицій галузі, дипломат назвав також енергетику (зокрема, "зелену"), IT та цифровізацію.

"У першому півріччі цього року ми фіксуємо значне збільшення кількості учасників від українського бізнесу, що працює в галузі ІТ. І, звичайно, оборонно-промисловий комплекс, де вже налагодили тісну співпрацю і де є неабиякі перспективи розвитку у найближчі роки", - підкреслив Іващук.

Товарообіг України

За перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $31,3 млрд, а експортувала на $16,9 млрд. Сукупний обсяг торгівлі за цей період становив $48,2 млрд.

Основними країнами-імпортерами стали: