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Все через смартфон: в сервисных центрах МВД будет обновлена электронная очередь

сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД. Фото: lvv.hsc.gov.ua

Министерство внутренних дел работает совместно с Министерством цифровой трансформации над обновлением электронной очереди в сервисных центрах, которое пройдет в несколько этапов, и увеличением функций, которыми граждане смогут пользоваться без участия администраторов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

" К концу этого месяца МВД планирует ввести обновленную электронную очередь для защиты граждан от автоматизированных ботов и хранения информации персональных данных ", — отметил Тимченко.

По его словам, бумажных талонов не будет. То есть, после того, как будет введена обновленная электронная очередь, верификация лица будет происходить через смартфон с возможностью использования BankID или id.gov.ua.

"Мы хотим предотвратить дополнительное вмешательство, в частности "помощников администраторов". Также будет внедрена дополнительная опция — оплата услуг через смартфон", — сообщил замглавы МВД.

Напомним, в Украине изменили правила снятия с учета авто и доставки водительских удостоверений . Предусмотрен выбор почтового оператора для доставки водительских удостоверений и усовершенствования процедуры снятия с учета транспортных средств.

Автор:
Татьяна Ковальчук