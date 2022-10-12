В Украине приостановили выдачу водительских удостоверений и предоставление других услуг сервисных центров МВД

Утром 12 октября предоставление услуг в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД) было приостановлено, сообщила в Facebook пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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Причина приостановки предоставления услуг – из-за перебоев электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система.

"О возобновлении работы сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Держимся, победим вместе! Все есть и будет Украина", - отметили в МВД.

Сервисные центры МВД предоставляют следующие услуги:

справка об отсутствии судимости;

удостоверение водителя;

регистрация и эксплуатация транспортного средства;

мобильные сервисные центры МВД;

номерные знаки: изготовление и хранение;

согласование конструкций транспортных средств;

предоставление выписки и порядок доступа в ЕГР ТС;

информацию для юридических лиц, органов местного самоуправления, торговых организаций, автошкол;

предоставление документов для перевозка опасных грузов и обязательный технический контроль;

реквизиты на оплату и образцы заявлений.

Все эти услуги в данный момент недоступны, о возобновлении предоставления МВД сообщит впоследствии.

Напомним, для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине, с 11 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице и Киевской области.

В свою очередь глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.

Власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.