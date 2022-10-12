В Україні призупинили видачу водійських посвідчень та надання інших послуг сервісних центрів МВС

Зранку 12 жовтня надання послуг у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) було призупинено, повідомила у Facebook пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Причина призупинення надання послуг - через перебої електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система.

"Про відновлення роботи повідомимо додатково. Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Тримаємось, переможемо разом! Усе є і буде Україна", - зазначили в МВС.

Сервісні центри МВС надають такі послуги:

довідка про відсутність судимості;

посвідчення водія;

реєстрація та експлуатація транспортного засобу;

мобільні сервісні центри МВС;

номерні знаки: виготовлення та зберігання;

погодження;

конструкцій транспортних засобів; надання витягу та порядок доступу до ЄДР ТЗ.

Всі ці послуги в данный момент недоступны, про поновлення їх надання МВС повідомить згодом.

Нагадаємо, задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні, з 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області.

В свою чергу голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.