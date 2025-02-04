Все через смартфон: у сервісних центрах МВС буде оновлено електронну чергу

Міністерство внутрішніх справ працює спільно з Міністерством цифрової трансформації над оновленням електронної черги в сервісних центрах, яке відбуватиметься в декілька етапів, та збільшенням функцій, якими громадяни зможуть користуватися без участі адміністраторів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"До кінця цього місяця МВС планує запровадити оновлену електронну чергу задля убезпечення громадян від автоматизованих ботів та збереження інформації персональних даних", – зазначив Тимченко.

За його словами, паперових талонів не буде. Тобто, після того, як буде запроваджена оновлена електронна черга, верифікація особи відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua.

"Ми хочемо запобігти додатковому втручанню, зокрема "помічників адміністраторів". Також буде впроваджена додаткова опція – оплата послуг через смартфон", – повідомив заступник очільника МВС.

Нагадаємо, в Україні змінили правила зняття з обліку авто та доставки посвідчень водія. Передбачено вибір поштового оператора для доставки водійських посвідчень та вдосконалення процедури зняття з обліку транспортних засобів.