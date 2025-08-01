ВСУ получили миллион FPV-дронов от Минобороны с начала года

С января по июль 2025 года "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) Министерства обороны передало ВСУ более одного миллиона FPV-дронов. На весь 2025 год уже законтрактовано более 2 миллионов таких беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

Новые инструменты для массовых закупок

Директор АОЗ Арсен Жумадилов отметил, что поставка миллиона дронов является важным этапом, но не финальным. Для обеспечения дальнейшего роста объемов снабжения были запущены новые подходы к закупкам. Среди них:

Рамочные соглашения в Prozorro : Этот механизм позволяет контрактовать производителей по соответствию их дронов к тактико-техническим характеристикам, а не по конкретным названиям. Это способствует привлечению большего количества производителей, создает конкуренцию и обеспечивает прозрачность торгов.

: Этот механизм позволяет контрактовать производителей по соответствию их дронов к тактико-техническим характеристикам, а не по конкретным названиям. Это способствует привлечению большего количества производителей, создает конкуренцию и обеспечивает прозрачность торгов. Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence: Эта ІТ-система работает по принципу маркетплейса, где боевые бригады могут самостоятельно выбирать нужные дроны. Теперь платформа работает в пилотном режиме, предоставляя возможность 12 бригадам заказывать необходимые беспилотники, что обеспечивает адресную и быструю доставку на фронт.

Производство дронов в Украине.

Напомним, за последние дни государство заключило еще три контракта с украинскими производителями дронов, доведя общее количество таких контрактов до четырех. Общая стоимость договоренностей превышает 3 миллиарда гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" будет постоянно расти.

В целом украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.