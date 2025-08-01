ЗСУ отримали мільйон FPV-дронів від Міноборони з початку року

З січня по липень 2025 року “Агенція оборонних закупівель” (АОЗ) Міністерства оборони передала ЗСУ понад один мільйон FPV-дронів. На весь 2025 рік уже законтрактовано понад 2 мільйони таких безпілотників.

Про це інформуєDelo.uaз посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Нові інструменти для масових закупівель

Директор АОЗ Арсен Жумаділов зазначив, що постачання мільйона дронів є важливим етапом, але не фінальним. Для забезпечення подальшого зростання обсягів постачання були запущені нові підходи до закупівель. Серед них:

Рамкові угоди в Prozorro : Цей механізм дозволяє контрактувати виробників за відповідністю їхніх дронів до тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами. Це сприяє залученню більшої кількості виробників, створює конкуренцію та забезпечує прозорість торгів.

: Цей механізм дозволяє контрактувати виробників за відповідністю їхніх дронів до тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами. Це сприяє залученню більшої кількості виробників, створює конкуренцію та забезпечує прозорість торгів. Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence: Ця ІТ-система працює за принципом маркетплейсу, де бойові бригади можуть самостійно обирати потрібні дрони. Наразі платформа працює в пілотному режимі, надаючи можливість 12 бригадам замовляти необхідні безпілотники, що забезпечує адресну та швидку доставку на фронт.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, упродовж останніх днів держава уклала ще три контракти з українськими виробниками дронів, довівши загальну кількість таких контрактів до чотирьох. Загальна вартість домовленостей перевищує 3 мільярди гривень.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Загалом українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.