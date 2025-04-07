ВСУ получит новый боевой наземный труд с пулеметом: какие характеристики

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства.

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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

О наземном роботизированном комплексе

Наземный роботизированный комплекс, оснащенный крупнокалиберным пулеметом, способен выполнять широкий спектр задач от разведки и патрулирования до огневой поддержки украинских военных, поражения живой силы противника и легкобронированной техники.

Машина имеет высокую проходимость, легко преодолевает бездорожье, трясины и мелкие водные преграды.

Управление осуществляется дистанционно: оператор управляет комплексом по безопасному укрытию, находясь на значительном расстоянии от зоны действий.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.