ЗСУ отримає нового бойового наземного робота з кулеметом: які характеристики

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.

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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Про наземний роботизований комплекс

Наземний роботизований комплекс, оснащений великокаліберним кулеметом, здатен виконувати широкий спектр завдань — від розвідки й патрулювання до вогневої підтримки українських військових, ураження живої сили противника та легкоброньованої техніки.

Машина має високу прохідність, легко долає бездоріжжя, трясовини та мілкі водні перешкоди.

Управління здійснюється дистанційно: оператор керує комплексом із безпечного укриття, перебуваючи на значній відстані від зони дій.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.