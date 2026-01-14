ВСУ стали сбивать более тысячи БпЛА оперативно-тактического уровня врага в сутки

Вооруженные силы Украины за последние дни стали значительно больше сбивать БпЛА оперативно-тактического уровня врага. За последние сутки было ликвидировано 1074 единицы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Так, на 1421 год полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 1074 БпЛА оперативно-тактического уровня армии РФ. Днем раньше – 933 ед, а до этого показатель был 353 ед.

То есть, за последние дни показатель ущерба враждебных БПЛА оперативно-тактического вырос на 721 или почти на 200%.

Это может быть связано с тем, что существенно увеличились поставки дронов-перехватчиков для ВСУ. Средний показатель обеспечения составляет почти 950 единиц в сутки .

БпЛА оперативно-тактического уровня – это беспилотники средней дальности (до 300 км). Они выполняют разведку и целеуказание для поддержки военных операций на уровне бригад и корпусов, обеспечивая планирование действий, корректировку огня артиллерии и наблюдение за армией противника, в отличие от тактических (до 80 км) и стратегических (700+ км).

В Украине производят БПЛА оперативно-тактического уровня PD-2 и Raybird-3, имеющие длительный полет до 10 часов.