ЗСУ стали збивати понад тисячу БпЛА оперативно-тактичного рівня ворога за добу

Збройні сили України протягом останніх днів стали значно більше збивати БпЛА оперативно-тактичного рівня ворога. За останню добу було ліквідовано 1074 одиниць.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, на 1421 добу повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 1074 БпЛА оперативно-тактичного рівня армії РФ. Днем раніше - 933 од, а до цього показник був 353 од.

Тобто, за останні дні показник збиття ворожих БпЛА оперативно-тактичного зріс на 721 або майже на 200%.

Це може бути пов’язане з тим, що суттєво збільшилися постачання дронів-перехоплювачів для ЗСУ. Середній показник забезпечення становить майже 950 одиниць на добу.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — це безпілотники середньої дальності (до 300 км). Вони виконують розвідку та цілевказання для підтримки військових операцій на рівні бригад та корпусів, забезпечуючи планування дій, коригування вогню артилерії та спостереження за армією противника, на відміну від тактичних (до 80 км) та стратегічних (700+ км).

В Україні виробляють БпЛА оперативно-тактичного рівня PD-2 та Raybird-3, що мають тривалий політ до 10 годин.