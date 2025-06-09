ВСУ ударили по предприятию в Чебоксарах, где производят антенны для дронов (ВИДЕО)

Силы обороны Украины поразили объект военно-промышленного комплекса РФ, где производились антенны для беспилотников типа Shahed.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны Украины поразили мощности производителя навигационного оборудования АО «ВНИИР-Прогресс» ООО «АБС Электро», расположенного в городе Чебоксары на территории Чувашской Республики.

Это предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн «Комета», которые используются в частности в ударных БпЛА типа Shahed, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении.

В Генштабе подтвердили поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Сейчас результаты поражения уточняются.

Удар по Чебоксарам

Чебоксары в Чувашской республике находятся на расстоянии более 970 км от украинской границы.

Как заявил глава Чувашии, два беспилотника этой ночью упали на территории предприятия, из-за чего было остановлено производство. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как сказано на сайте объединения, "ВНИИР-Прогресс" "имеет многолетний опыт в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, программно-аппаратных комплексов, программно-аппаратных комплексов, программно-аппаратных комплексов, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", в ходе которой в результате атаки FPV-дронов было поражено по меньшей мере 40 самолетов или 34% стратегических носителей крылатых ракет на ключевых аэродромах базирования РФ.

Также СБУ 3 июня провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, теперь уже под водой. Операция длилась несколько месяцев.