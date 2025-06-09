ЗСУ вдарили по підприємству у Чебоксарах, яке виробляє антени для дронів (ВІДЕО)

Сили оборони України уразили об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, де виготовляли антени для безпілотників типу Shahed.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у ніч проти 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони України, уразили потужності виробника навігаційного обладнання АТ «ВНИИР-Прогресс» ТОВ «АБС Електро», що у місті Чебоксари на території Чуваської Республіки.

Це підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен «Комета», які використовують зокрема в ударних БпЛА типу Shahed, уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ) та іншому високоточному озброєнні.

У Генштабі підтвердили ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.Наразі результати ураження уточнюються.

Удар по Чебоксарам

Чебоксари у Чуваській республіці знаходяться на відстані понад 970 км від українського кордону.

Як заявив глава Чувашії, два безпілотники цієї ночі впали на території підприємства, через що було зупинено виробництво. Ще по одному безпілотнику впали у полях Чебоксарського та Червоноармійського муніципальних округів.

"ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Як сказано на сайті об'єднання, "ВНДІР-Прогрес" "має багаторічний досвід у галузі розробки та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, програмно-апаратних комплексів, програмно-апаратних комплексів, програмно-апаратних комплексів, електронних модулів, радіоелектронної продукції".

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", під час якої внаслідок атаки FPV-дронів було уражено щонайменше 40 літаків або 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових аеродромах базування РФ.

Також СБУ 3 червня провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст, тепер вже під водою. Операція тривала декілька місяців.