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Вторая атака за утро: в Житомирской области повреждена АЗС сети WOG (ФОТО)

удар по АЗС в Житомирской области
Россия во второй раз атаковала АЗС в Житомирской области/Фото: Житомирская ОВА

Российская армия утром 21 сентября дважды атаковала автозаправочные комплексы в Звягельском районе Житомирской области. Во время второго удара повреждена АЗС сети WOG.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник Житомирской ОВО Виталий Бунечко.

"Уже второй за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирщины оказался под вражеской атакой. По оперативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС сети WOG. Пока информация о жертвах и пострадавших не поступала", — сообщил Бунечко в 12:17.

Фото 2 — Вторая атака за утро: в Житомирской области повреждена АЗС сети WOG (ФОТО)

По его словам, работу специальных служб усугубляла угроза повторных ударов. Впоследствии последствия атаки ликвидировали, а движение по трассе М-06 в пригороде Звягеля возобновили.

Первая атака

Ранее в 11:06 глава Житомирской ОВА заявил, что россияне нанесли удар по автозаправке на трассе М-06 в пригороде Звягеля Житомирской области.

"Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На месте работают специальные службы, обеспечивающие локализацию пожара, безопасное движение автомобилей", - написал начальник ОВА.

Напомним, 15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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