RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Друга атака за ранок: на Житомирщині пошкоджено АЗС мережі WOG (ФОТО)

удар по АЗС на Житомирщині
Росія вдруге атакувала АЗС на Житомирщині / Фото: Житомирська ОВА

Російська армія вранці 21 вересня двічі атакувала автозаправні комплекси у Звягельському районі на Житомирщини. Під час другого удару пошкоджено АЗС мережі WOG.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельському районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", — повідомив Бунечко об 12:17.

Фото 2 — Друга атака за ранок: на Житомирщині пошкоджено АЗС мережі WOG (ФОТО)

За його словами, роботу спеціальних служб ускладнювала загроза повторних ударів. Згодом наслідки атаки ліквідували, а рух трасою М-06 у передмісті Звягеля відновили.

Перша атака

Раніше об 11:06 голова Житомирської ОВА заявив, що росіяни завдали удару по автозаправці на трасі М-06 у передмісті Звягеля Житомирської області.

"Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється. На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", — написав начальник ОВА.

Нагадаємо, 15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двум АЗК мережі “Укрнафта” на правому та лівому березі Києва.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності