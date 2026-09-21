Друга атака за ранок: на Житомирщині пошкоджено АЗС мережі WOG (ФОТО)

Російська армія вранці 21 вересня двічі атакувала автозаправні комплекси у Звягельському районі на Житомирщини. Під час другого удару пошкоджено АЗС мережі WOG.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельському районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", — повідомив Бунечко об 12:17.

За його словами, роботу спеціальних служб ускладнювала загроза повторних ударів. Згодом наслідки атаки ліквідували, а рух трасою М-06 у передмісті Звягеля відновили.

Перша атака

Раніше об 11:06 голова Житомирської ОВА заявив, що росіяни завдали удару по автозаправці на трасі М-06 у передмісті Звягеля Житомирської області.

"Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється. На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", — написав начальник ОВА.

Нагадаємо, 15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двум АЗК мережі “Укрнафта” на правому та лівому березі Києва.