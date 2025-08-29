Ввоз минудобрений через украинские порты частично разблокирован: детали

Командование Военно-морских сил Украины и Одесская областная военная администрация 28 августа приняли совместное решение о частичном снятии запрета на импорт морским путем минеральных удобрений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" по результатам совещания, инициированного Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины с участием украинских аграрных ассоциаций.

Отмечается, что отныне ограничения не будут распространяться на комплексные минеральные удобрения (NPK), не взрывоопасные и имеющие международные паспорта безопасности SDS.

Согласно новым правилам, в украинские порты разрешено ввозить комплексные минеральные удобрения, соответствующие следующим параметрам:

содержание азота (N) - не более 21%;

содержание фосфора (P) – от 5% и выше;

содержание калия (K) – от 5% и выше;

наличие международного паспорта сохранности SDS.

"Параллельно будет наработано решение об урегулировании импорта других видов удобрений, что критически важны для сбалансированного обеспечения удобрениями аграриев", - отметил генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

Ранее аграрии призвали срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений через порты. Они отмечали, что ситуация на рынке минеральных удобрений только усугубляется из-за их дефицита, который уже в ближайшее время может привести к резкому снижению урожайности.

Кому выгодна блокировка

Заметим, в Украине блокировали морской импорт аммиакосодержащих удобрений из-за высоких рисков безопасности, вызванных российскими атаками на порты Это может привести к дефициту удобрений и росту цен для украинских аграриев. Импортеры ищут альтернативные пути снабжения, в частности по железной дороге из европейских портов, хотя это займет время и увеличит затраты.

Так, с 18 июля импортерам запретили ввозить в украинские морские порты вещества на основе аммиака. То есть под запрет попали все минеральные удобрения. Запрет инициировали Военно-морские силы (ВМС), объяснившие такое решение повышенной опасностью из-за угрозы взрыва аммиачной селитры, учитывая российские удары по портам.

Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники на рынке, выигрывает от запрета импорта удобрений крупнейший украинский производитель - холдинг Ostchem, принадлежащий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. При этом источники ЭП утверждают, что Фирташ может повлиять на принятие решений о запрете импорта.

По данным участников рынка, представители власти провели два совещания по поводу запрета на перевалку удобрений. По словам одного из собеседников издания, Военно-морские силы ВСУ готовы согласиться на компромисс и разрешить импорт удобрений через украинские порты на Дунае при условии соблюдения ряда требований безопасности. Но против этого выступила Одесская ОВА под руководством Олега Кипера.

Другой собеседник издания утверждает, что импортеры располагают информацией о влиянии на главу Одесской ОВА Кипера украинского производителя удобрений Group DF Фирташа. Он отметил, что предприятия олигарха продолжают производить взрывоопасные удобрения, в том числе аммиачную селитру, даже несмотря на угрозу обстрелов.

Черкасское предприятие "Азот", входящее в азотный холдинг Ostchem, в мае возобновило производство минеральных удобрений после вынужденной остановки. Ключевые цеха предприятия выведены на плановую мощность.