Ввезення міндобрив через українські порти частково розблоковано: деталі

Командування Військово-Морських Сил України та Одеська обласна військова адміністрація 28 серпня ухвалили спільне рішення щодо часткового зняття заборони на імпорт морським шляхом мінеральних добрив.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" за результатами наради, ініційованої Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за участю українських аграрних асоціацій.

Зазначається, що відтепер обмеження не поширюватимуться на комплексні мінеральні добрива (NPK), які не є вибухонебезпечними та мають міжнародні паспорти безпеки SDS.

Згідно з новими правилами, до українських портів дозволено ввозити комплексні мінеральні добрива, які відповідають таким параметрам:

вміст азоту (N) — не більше 21%;

вміст фосфору (P) — від 5% і вище;

вміст калію (K) — від 5% і вище;

наявність міжнародного паспорта безпеки SDS.

“Паралельно буде напрацьовано рішення щодо врегулювання імпорту інших видів добрив, що є критично важливими для збалансованого забезпечення добривами аграріїв”, - зазначив генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Раніше аграрії закликали терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив через порти.Вони наголошували, що ситуація на ринку мінеральних добрив лише погіршується через їхній дефіцит, який уже найближчим часом може призвести до різкого зниження врожайності.

Кому вигідне блокування

Зауважимо, в Україні блокували морський імпорт аміаковмісних добрив через високі безпекові ризики, спричинені російськими атаками на порти Це може призвести до дефіциту добрив та зростання цін для українських аграріїв. Імпортери шукають альтернативні шляхи постачання, зокрема залізницею з європейських портів, хоча це займе час і збільшить витрати.

Так, з 18 липня імпортерам заборонили ввозити до українських морських портів речовини на основі аміаку. Тобто під заборону потрапили всі мінеральні добрива. Заборону ініціювали Військово-морські сили (ВМС), які пояснили таке рішення підвищеною небезпекою через загрозу вибуху аміачної селітри, зважаючи на російські удари по портах.

Як пише "Економічна правда" із посиланням на джерела на ринку, виграє від заборони імпорту добрив найбільший український виробник – холдинг Ostchem, який належить Group DF олігарха Дмитра Фірташа. При цьому джерела ЕП стверджують, що Фірташ може мати вплив на ухвалення рішень про заборону імпорту.

За даними учасників ринку, представники влади провели дві наради з приводу заборони на перевалку добрив. За словами одного із співрозмовників видання, Військово-морські сили ЗСУ готові погодитись на компроміс і дозволити імпорт добрив через українські порти на Дунаї за умови дотримання низки безпекових вимог. Але проти цього виступила Одеська ОВА під керівництвом Олега Кіпера.

Інший співрозмовник видання стверджує, що імпортери мають інформацію про вплив на голову Одеської ОВА Кіпера українського виробника добрив Group DF Фірташа. Він зауважив, що підприємства олігарха продовжують виробляти вибухонебезпечні добрива, зокрема аміачну селітру, навіть попри загрозу обстрілів.

Черкаське підприємство “Азот”, що входить до азотного холдингу Ostchem, у травні відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки. Ключові цехи підприємства виведено на планову потужність.