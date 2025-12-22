Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

В Верховной Раде формируется рабочая группа для проработки вопроса проведения выборов президента во время военного положения,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, обсуждение будет на базе Комитета по организации власти, местного самоуправления и регионального развития.

Также к нему будут привлечены представители всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.

Дату заседания сообщат позже.

О выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы могут быть проведены в течение 60-90 дней в случае обеспечения их безопасности, и предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время войны.

Он заявил, что нардепы должны дать законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение по поводу выборов.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры – в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне – говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения", – сказал президент.

Зеленский ожидает "видения" от народных депутатов по вопросу выборов.

"Безопасные вызовы зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - подчеркнул президент.

Недавно Трамп заявил, что Украине следовало бы провести выборы, президента, допустив, что Владимир Зеленский мог бы победить на них.

"И меня, откровенно говоря, интересует, сколько еще времени пройдет до выборов. Это же демократия. Прошло много времени. Выборов не было уже давно. И я спрашиваю: в какой момент — когда в Украине будут выборы? Это не упреки в чей-то адрес, но там есть огромная проблема с коррупцией. Люди будут задавать эти вопросы: когда будут выборы? Когда будут выборы? Будут ли выборы, будут ли? сейчас?", - подчеркнул Трамп.