Вибори президента під час воєнного стану: у Раді формують робочу групу

У Верховній Раді формується робоча група для опрацювання питання проведення виборів президента під час воєнного стану,

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фракції «Слуги народу» в парламенті Давід Арахамія.

За його словами, обговорення буде на базі Комітету з питань організації влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Також до нього залучать представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

Дату засідання повідомлять пізніше.

Про вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори можуть бути проведені протягом 60-90 днів у разі забезпечення їхньої безпеки та запропонував Верховній Раді розробити закони про вибори під час війни.

Він заявив, що нардепи мають дати законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів щодо виборів.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану", — сказав президент.

Зеленський очікує "бачення" від народних депутатів у питанні виборів.

"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", — наголосив президент.

Нещодавно Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, президента, припустивши, що Володимир Зеленський міг би перемогти на них.

"І мене, відверто кажучи, цікавить, скільки ще часу мине до виборів. Це ж демократія. Минуло багато часу. Виборів не було вже давно. І я запитую: у який момент — коли в Україні будуть вибори? Це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. Люди ставлять це питання: коли будуть вибори? Чи будуть вони проводити вибори? Чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз?", - наголосив Трамп.