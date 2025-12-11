Трамп вимагає виборів президента в Україні та стверджує, що 82% українців підтримують мирну угоду

Президент США Дональд Трамп вкотре закликав Володимира Зеленського бути "реалістом" щодо мирної угоди з Росією та оголосити вибори в Україні, а також заявив, що "82% українців хочуть угоди" щодо завершення війни.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Коли будуть вибори?

Президент США акцентував увагу на тривалій відсутності проведення виборів в Україні.

"Я думаю, Зеленський має бути реалістом.І мене, відверто кажучи, цікавить, скільки ще часу мине до виборів. Це ж демократія. Минуло багато часу. Виборів не було вже давно. І я запитую: у який момент — коли в Україні будуть вибори? Це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. Люди ставлять це питання: коли будуть вибори? Чи будуть вони проводити вибори? Чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз?", - наголосив Трамп.

Він також назвав дані з невідомого опитування, що нібито більшість українців готові підписати мирну угоду.

"Було оприлюднене опитування — 82% людей вимагають, щоб була укладена мирна угода. Українці хочуть, щоб мирну угоду було укладено. Я розумію, що щотижня вони втрачають тисячі й тисячі людей. Вони хочуть, щоб це закінчилося", - підкреслив Трамп.

Закони про вибори під час війни

Володимир Зеленський заявив, що вибори можуть бути проведені протягом 60-90 днів у разі забезпечення їхньої безпеки та запропонував Верховній Раді розробити закони про вибори під час війни.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - йдеться у заяві Зеленського.

Нещодавно Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, президента, припустивши, що Володимир Зеленський міг би перемогти на них.

Очільник Білого дому вже заявляв, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.