Трамп требует выборов президента в Украине и утверждает, что 82% украинцев поддерживают мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Владимира Зеленского быть "реалистом" по мирному соглашению с Россией и объявить выборы в Украине, а также заявил, что "82% украинцев хотят соглашения" по завершению войны.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Когда будут выборы?

Президент США акцентировал внимание на продолжительном отсутствии проведения выборов в Украине.

"Я думаю, Зеленский должен быть реалистом. И меня, откровенно говоря, интересует, сколько еще времени пройдет до выборов. Это же демократия. Прошло много времени. Выборов не было уже давно. И я спрашиваю: в какой момент — когда в Украине будут выборы? Это не упреки в чей-то адрес, но там будут огромная проблема с коррупцией? Люди? просто будут продолжать все так, как сейчас?", - подчеркнул Трамп.

Он также назвал данные из неизвестного опроса, что якобы большинство украинцев готовы подписать мирное соглашение .

"Был обнародован опрос — 82% людей требуют, чтобы было заключено мирное соглашение. Украинцы хотят, чтобы мирное соглашение было заключено. Я понимаю, что еженедельно они теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы это закончилось", - подчеркнул Трамп.

Законы о выборах во время войны

Владимир Зеленский заявил, что выборы могут быть проведены в течение 60-90 дней в случае обеспечения их безопасности, и предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время войны.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры – в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне – говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждый сомнение. Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нам. видение. Безопасные вызовы зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины, - говорится в заявлении Зеленского.

Недавно Трамп заявил, что Украине стоило бы провести выборы президента, предположив, что Владимир Зеленский мог бы победить на них.

Глава Белого дома уже заявлял, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.