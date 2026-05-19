Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги и какие суммы утвердил Кабмин

Правительство постановлением № 602 утвердило суммы ежегодных разовых выплат ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Граждане с определенным статусом, среди которых ветераны войны и семьи погибших воинов, получат от 450 до 3100 гривен до 24 августа автоматически или на основании поданного заявления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В 2026 году денежную помощь назначают в следующих размерах:

лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 грн;

лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей получат 3100 грн;

лица с инвалидностью в результате войны II группы и бывшие малолетние заключенные концлагеря получат 2 900 грн;

лица с инвалидностью в результате войны III группы и бывшие малолетние заключенные концлагерей получат 2700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и дети, родившиеся в местах принудительного содержания родителей, получат 1000 грн;

члены семей погибших ветеранов войны, члены семей погибших защитников, жены или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований получат 650 грн;

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывозимые на работы, дети партизан и подпольщиков получат 450 грн.

Пенсионерам деньги начислят автоматически вместе с августовской пенсией без необходимости дополнительных обращений. Ветераны войны, находящиеся на службе или работающие и не пенсионеры, получают средства через учреждения, где они проходят службу или работают, на основе поданных заявок.

Если гражданин имеет право на выплату, но не пенсионер и не служит или не работает, ему необходимо лично обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами до 1 ноября 2026 года.

Напомним, в прошлом году к годовщине Независимости Украины в Киеве отдельные категории жителей получили одноразовую адресную материальную помощь - от 500 до 1000 гривен.