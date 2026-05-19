Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає гроші та які суми затвердив Кабмін

Уряд постановою № 602 затвердив суми щорічних разових виплат до Дня Незалежності України у 2026 році. Громадяни із визначеним статусом, серед яких ветерани війни та родини загиблих воїнів, отримають від 450 до 3 100 гривень до 24 серпня автоматично або на підставі поданої заяви.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

У 2026 році грошову допомогу призначають у таких розмірах:

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають 3 100 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів отримають 3 100 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни II групи та колишні малолітні в’язні концтаборів отримають 2 900 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни III групи та колишні малолітні в’язні концтаборів отримають 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та діти, які народилися у місцях примусового тримання батьків, отримають 1 000 грн;

члени сімей загиблих ветеранів війни, члени сімей загиблих захисників, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань отримають 650 грн;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів і гетто, особи, яких примусово вивозили на роботи, діти партизанів та підпільників отримають 450 грн.

Пенсіонерам гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією без потреби додаткових звернень. Ветерани війни, які перебувають на службі або працюють і не є пенсіонерами, отримують кошти через установи, де вони проходять службу або працюють, на основі поданих заявок.

Якщо громадянин має право на виплату, але не є пенсіонером і не служить чи не працює, йому необхідно особисто звернутися до ПФУ із відповідною заявою та документами до 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, торік до річниці Незалежності України у Києві окремі категорії жителів отримали одноразову адресну матеріальну допомогу — від 500 до 1000 гривень.