Правительство Украины ищет финансовые ресурсы для повышения минимального денежного довольствия военнослужащих. Однако для реализации такого решения понадобятся десятки миллиардов гривен в месяц.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, Кабмин заинтересован в увеличении минимального уровня выплат военным, однако главным ограничением остается финансирование.

"Речь идет не о 100-200 млн, а о десятках миллиардов гривен ежемесячно", - подчеркнул Корецкий.

От чего зависит размер выплат военным

Премьер также обратил внимание, что минимальное денежное довольствие не отражает общего уровня доходов военнослужащих, поскольку к нему добавляются надбавки и другие выплаты.

Фактическая сумма зависит от характера выполняемых военным задач и места прохождения службы.

В частности, выплаты отличаются для военнослужащих, непосредственно на линии боевого столкновения, и тех, кто выполняет организационные и административные задачи в тылу.

Таким образом, среднее денежное обеспечение мобилизованных военных существенно выше минимального базового уровня, отметил премьер.

Повысят ли денежное обеспечение военных

Корецкий подтвердил, что правительство продолжает работать над поиском средств для увеличения минимальных выплат. Однако конкретных сроков такого повышения и возможного размера он не назвал.

По словам премьера, перед принятием решения необходимо оценить его влияние на государственные финансы, ведь дополнительные расходы будут измеряться десятками миллиардов гривен в месяц.

Напомним, Министерство обороны обязало воинские части не прекращать выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих только на основании документов о опознании тела. Выплаты должны продолжаться до вступления в силу решения суда о признании военного безвестно отсутствующим или до составления актовой записи о смерти.