Выследит и поразит: Минобороны раскрыло преимущества украинских дронов "Stalker"

Украинские FPV-дроны "Stalker" от компании TechEx демонстрируют высокую эффективность на поле боя благодаря уникальной устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны.

Отмечается, что эти дроны, работающие на оптоволокне, уже кодифицированы Министерством обороны Украины и активно используются боевыми подразделениями.

Одним из ключевых преимуществ FPV-дронов на оптоволокне является гарантированная устойчивость к действию РЭБ. Это позволяет украинским защитникам эффективно применять их даже в условиях интенсивного подавления радиоэлектронного со стороны противника.

Производитель, компания TechEx, тесно сотрудничает с боевыми подразделениями, получая ценный фидбек прямо с фронта. В настоящее время компания сосредоточилась на масштабировании производства моделей Stalker XO-10 и Stalker XO-15 .

О Stalker XO-10

10-дюймовый дрон на оптоволокне, оптимальный для уничтожения техники и личного состава врага на передовых позициях. Предназначен для использования в условиях плотных радиоэлектронных помех.

Маневровый в полете и быстрый в подготовке к вылету. Создано для точечных ударов, где важна каждая секунда.

О Stalker XO-15

15-дюймовый дрон с увеличенной дальностью и боевой нагрузкой. Дальнобойный и тяжеловооруженный ответ врагу, позволяющий эффективно уничтожать укрепленные цели в тактической глубине противника.

Если ХО-10 лучше подходит для впечатления целей на переднем крае, то ХО-15 можно использовать для поражения целей в полосе снабжения, атаковать тыловые пункты управления, позиции самоходной и буксованной артиллерии, комплексы ПВО и РЭБ.

В Минобороны добавили, что среди особенностей линейки Stalker- рекордно низкий для украинских оптоволоконных дронов вес катушки. Также они получили компоновку, ставшую стандартом для этого класса FPV. Это полностью свободная для боевой нагрузки верхняя часть рамы, позволяющая закрепить боевую часть любой формы.

Кроме того, TechEx имеет свою проверенную технологию и оборудование для намотки оптоволокна, систему управления, передачи сигнала управления и телеметрии. Производитель ведет испытательные работы по увеличению дальности применения дронов до 20 и 25 км.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик" .