Вистежить та вразить: Міноборони розкрило переваги українських дронів "Stalker"

Українські FPV-дрони "Stalker" від компанії TechEx демонструють високу ефективність на полі бою завдяки унікальній стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що ці дрони, які працюють на оптоволокні, вже кодифіковані Міністерством оборони України та активно використовуються бойовими підрозділами.

Однією з ключових переваг FPV-дронів на оптоволокні є гарантована стійкість до дії РЕБ. Це дозволяє українським захисникам ефективно застосовувати їх навіть в умовах інтенсивного радіоелектронного придушення з боку противника.

Виробник, компанія TechEx, тісно співпрацює з бойовими підрозділами, отримуючи цінний фідбек безпосередньо з фронту. Наразі компанія зосередилася на масштабуванні виробництва моделей Stalker XO-10 та Stalker XO-15.

Про Stalker XO-10

10-дюймовий дрон на оптоволокні, оптимальний для знищення техніки та особового складу ворога на передових позиціях. Призначений для використання в умовах щільних радіоелектронних завад.

Маневровий у польоті та хуткий у підготовці до вильоту. Створений для точкових ударів, де важлива кожна секунда.

Про Stalker XO-15

15-дюймовий дрон зі збільшеною дальністю та бойовим навантаженням. Далекобійна та важкоозброєна відповідь ворогу, яка дозволяє ефективно знищувати укріплені цілі у тактичній глибині противника.

Якщо ХО-10 краще підходить для враження цілей на передньому краю, то ХО-15 можна використовувати для ураження цілей у смузі забезпечення, атакувати тилові пункти управління, позиції самохідної та буксованої артилерії, комплекси ППО та РЕБ.

У Міноборони додали, що серед особливостей лінійки Stalker- рекордно низька для українських оптоволоконних дронів вага котушки. Також вони отримали компонування, яке стало стандартом для цього класу FPV. Це повністю вільна для бойового навантаження верхня частина рами, що дозволяє закріпити бойову частину будь-якої форми.

Крім того, TechEx має власну перевірену технологію та обладнання для намотки оптоволокна, систему керування, передачі сигналу управління та телеметрії. Виробник наразі веде випробувальні роботи над збільшенням дальності застосування дронів до 20 та 25 км.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Квадрокоптер має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління.