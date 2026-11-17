Американская корпорация Walt Disney сообщила о квартальных выручках и прибыли, которые превысили ожидания Уолл-стрит благодаря более высокой посещаемости тематических парков и высоким рейтингам трансляций матчей NFL, а также объявила о намерении увеличить расходы на контент на 9% в следующем финансовом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 3 октября, скорректированная прибыль Disney на акцию составила 1,77 доллара, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 1,67 доллара, свидетельствуют данные LSEG. Общая квартальная выручка компании выросла на 16% — до 25,9 миллиарда долларов, а на премаркете акции медиагиганта прибавили около 2%.

Совет директоров Disney также согласился повысить годовые дивиденды акционерам на 33% — до 2 долларов на акцию, которые будут выплачиваться двумя платежами по 1 доллару в январе и июле.

Инвестиции в контент и стратегия нового гендиректора

В письме к акционерам руководство компании отметило, что владелец стримингового сервиса Disney+ и кабельной сети ESPN увеличит денежные расходы на контент до 26 миллиардов долларов в следующем году, в частности, благодаря более активным инвестициям в международные программы и права на спортивные трансляции. В то же время, к 2029 финансовому году корпорация планирует сократить операционные расходы примерно на 3 миллиарда долларов.

Новый генеральный директор Джош Д'Амаро, возглавивший Disney в марте, проводит компанию через период перехода аудитории к стриминговым сервисам и усилению конкуренции со стороны социальных платформ, таких как YouTube и TikTok. Он заявил о намерении укреплять стриминговое направление и дальше инвестировать в тематические парки и круизные лайнеры.

Финансовые результаты по основным подразделениям

Ключевые направления бизнеса компании продемонстрировали существенный рост операционных показателей в отчетном квартале.

Развлекательный сегмент. В подразделении, охватывающем стриминговые сервисы, телесеть ABC и другие каналы, выручка выросла на 17% до 11,9 миллиарда долларов благодаря увеличению доходов от подписок, а операционная прибыль подскочила на 92% — до 1,3 миллиарда долларов.

Парки и впечатления. Направление тематических парков и круизных судов зафиксировало рекордные финансовые показатели — выручка увеличилась на 15% до 10,1 миллиарда долларов, а операционная прибыль выросла на 20%, почти до 2,3 миллиарда долларов.

Спортивный сегмент. Выручка выросла на 16% до 4,6 миллиарда долларов благодаря рекордным просмотрам старта сезонов NFL и студенческого футбола на ESPN, тогда как операционная прибыль напрямую выросла на 53% — почти до 1,4 миллиарда долларов.

В своем прогнозе на 2027 год финансовый год Disney подтвердила ожидания двузначного роста скорректированной прибыли на акцию и увеличения совокупной операционной прибыли сегментов примерно на 8%, а капитальные расходы планируются на уровне около 9 миллиардов долларов, как и в текущем финансовом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Disney увольняет тысячи работников из-за сокращения расходов. Тогда развлекательная компания Walt Disney Co. начала подготовку к очередному масштабному сокращению рабочих мест, поставив перед отдельными менеджерами задачу обеспечить ежегодную экономию средств на уровне 20%.