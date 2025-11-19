Запланована подія 2

Хабы поддержки и восстановление: посол Украины в Польше рассказал, какие условия для возвращения украинцев готовит государство

украинцы безопасность возвращения
Украинцы массово вернутся домой при безопасной ситуации в стране. / Freepik

Украинцы, выехавшие за границу из-за войны, не вернутся массово, пока не будет обеспечен стабильный уровень безопасности в Украине. Этот фактор остается ключевым при выборе места жительства для тех, кто пережил регулярные ракетные и дроновые обстрелы.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Delo.ua.

По словам дипломата, государство продолжает работать над созданием так называемых хабов возвращения – системы центров поддержки украинцев, желающих вернуться домой.

"Эти хабы должны помогать с жильем, трудоустройством, рекомендациями по регионам, а также с социальными вопросами. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины финализует соответствующие программы", - отметил посол.

Одним из секторов, где уже формируются конкретные возможности для украинцев, является оборонная промышленность. Значительное количество предприятий открывают вакансии, в том числе государственный консорциум "Укроборонпром". Группа компаний предлагает трудоустройство, бронирование, жилье и социальные гарантии – пример того, как государство инвестирует в человеческий капитал и создает условия для возвращения специалистов.

Посол подчеркнул, что важным стимулом для многих украинцев станет старт широких проектов восстановления страны. Украинская сторона уже работает с Польшей и международными партнерами, чтобы привлечь украинских специалистов к строительным, инженерным и инфраструктурным работам.

Финансовой основой таких проектов должны стать как замороженные активы России за рубежом, так и иностранные инвестиции.

"Нам важно, чтобы партнеры вкладывали в Украину, строили бизнес вместе с украинцами. Это создает рабочие места и мотивирует людей возвращаться", - подчеркнул дипломат.

Напомним, посол объяснил причину недовольства поляков присутствием украинцев в их стране.

Автор:
Ярослава Тюпка