Хаби підтримки та відбудова: посол України в Польщі розповів, які умови держава готує для повернення українців

українці безпека повернення
Українці масово повернуться додому за умови безпечної ситуації в країні. / Freepik

Українці, які виїхали за кордон через війну, не повернуться масово доти, доки не буде забезпечено стабільний рівень безпеки в Україні. Безпекова ситуація залишається ключовим фактором вибору місця проживання для тих, хто пережив регулярні ракетні та дронові обстріли.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у інтерв`ю Delo.ua.

За словами дипломата, держава продовжує працювати над створенням так званих хабів повернення — системи центрів підтримки українців, які бажають повернутися додому. 

“Ці хаби мають допомагати з житлом, працевлаштуванням, рекомендаціями щодо регіонів, а також із соціальними питаннями. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нині фіналізує відповідні програми”, — зазначив посол.

Одним із секторів, де вже формуються конкретні можливості для українців, є оборонна промисловість. Значна кількість підприємств відкривають вакансії, зокрема й державний консорціум “Укроборонпром”. Група компаній пропонує працевлаштування, бронювання, житло та соціальні гарантії — приклад того, як держава інвестує у людський капітал та створює умови для повернення фахівців.

Посол також наголосив, що важливим стимулом для багатьох українців стане старт широких проєктів відбудови країни. Українська сторона вже працює з Польщею та міжнародними партнерами над тим, щоб залучити українських фахівців до будівельних, інженерних та інфраструктурних робіт.

Фінансовою основою таких проєктів мають стати як заморожені активи росії за кордоном, так і іноземні інвестиції. 

“Нам важливо, щоб партнери вкладали в Україну, будували бізнес разом з українцями. Це створює робочі місця та мотивує людей повертатися”, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, посол пояснив причину невдоволення поляків присутністю українців у їхній країні. 

Автор:
Ярослава Тюпка