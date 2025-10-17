- Категория
Харьковщина получила четыре мощных автокрана для восстановления энергосетей
АО "Харьковоблэнерго" усилило свой технический арсенал, получив четыре новых автомобиля, оборудованные кранами-манипуляторами. Эта техника предназначена для аварийно-восстановительных работ и поможет значительно повысить эффективность работы энергосетей, экономя человеческие и технические ресурсы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнергетики .
Техника приобретена на средства Фонда поддержки энергетики при содействии Министерства энергетики Украины.
Назначение новой техники
Новые автомобили оборудованы мощными кранами грузоподъемностью 3,5 и 5 тонн. Они предназначены для:
- Оперативная перевозка трансформаторов, кабелей и другого энергетического оборудования.
- Сокращение времени возобновления энергосетей.
- Оптимизация производственных процессов и экономия человеческих и технических ресурсов.
В условиях постоянных обстрелов прифронтовых территорий Харьковщины объемы работ в "Харьковоблэнерго" постоянно растут.
Новая техника поможет экономить человеческие и технические ресурсы и повысит эффективность работ на всех участках энергосетей, добавили в ведомстве.
Напомним, летом "Укрэнерго" получило несколько десятков мощных трансформаторов. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставке энергетических ресурсов" (REPOWER), который финансируется при поддержке 17 стран и администрируется Всемирным банком.