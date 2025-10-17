Запланована подія 2

Харьковщина получила четыре мощных автокрана для восстановления энергосетей

Харьковоблэнерго
"Харьковоблэнерго" получило новую технику для аварийных работ. / Минэнерго

АО "Харьковоблэнерго" усилило свой технический арсенал, получив четыре новых автомобиля, оборудованные кранами-манипуляторами. Эта техника предназначена для аварийно-восстановительных работ и поможет значительно повысить эффективность работы энергосетей, экономя человеческие и технические ресурсы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнергетики .

Техника приобретена на средства Фонда поддержки энергетики при содействии Министерства энергетики Украины.

Назначение новой техники

Новые автомобили оборудованы мощными кранами грузоподъемностью 3,5 и 5 тонн. Они предназначены для:

  • Оперативная перевозка трансформаторов, кабелей и другого энергетического оборудования.
  • Сокращение времени возобновления энергосетей.
  • Оптимизация производственных процессов и экономия человеческих и технических ресурсов.

В условиях постоянных обстрелов прифронтовых территорий Харьковщины объемы работ в "Харьковоблэнерго" постоянно растут.

Новая техника поможет экономить человеческие и технические ресурсы и повысит эффективность работ на всех участках энергосетей, добавили в ведомстве.

Напомним, летом "Укрэнерго" получило несколько десятков мощных трансформаторов. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставке энергетических ресурсов" (REPOWER), который финансируется при поддержке 17 стран и администрируется Всемирным банком.

Автор:
Татьяна Бессараб