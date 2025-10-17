Харківщина отримала чотири потужні автокрани для відновлення енергомереж

АТ “Харківобленерго” посилило свій технічний арсенал, отримавши чотири нові автомобілі, обладнані кранами-маніпуляторами. Ця техніка призначена для аварійно-відновлювальних робіт і допоможе значно підвищити ефективність роботи енергомереж, заощаджуючи людські та технічні ресурси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненергетики.

Техніка придбана за кошти Фонду підтримки енергетики за сприяння Міністерства енергетики України.

Призначення нової техніки

Нові автомобілі оснащені потужними кранами вантажопідйомністю 3,5 та 5 тонн. Вони призначені для:

Оперативного перевезення трансформаторів, кабелів та іншого енергетичного обладнання.

та іншого енергетичного обладнання. Скорочення часу відновлення енергомереж.

енергомереж. Оптимізації виробничих процесів та економії людських і технічних ресурсів.

В умовах постійних обстрілів прифронтових територій Харківщини обсяги робіт у "Харківобленерго" постійно зростають.

Нова техніка допоможе економити людські та технічні ресурси та підвищить ефективність робіт на всіх ділянках енергомереж, додали у відомстві.

Нагадаємо, влітку “Укренерго” отримало декілька десятків потужних трансформаторів. Це стало можливим завдяки проєкту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів” (REPOWER), що фінансується за підтримки 17 країн та адмініструється Світовим банком.