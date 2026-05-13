Харьковский завод, производивший электронику для железной дороги, продали за рекордную цену

Стартовая цена актива выросла в 9,6 раза

12 мая в системе Prozorro. Продажи состоялся аукцион по продаже 100% акций государственного акционерного общества "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда госимущества Украины.

Предприятие реализовали в рамках малой приватизации, проводимой Фондом государственного имущества Украины.

В торгах приняли участие семь участников. В результате конкуренции стартовая цена актива выросла в 9,6 раза - с 14,3 млн грн до 137,4 млн грн.

Победоносное предложение участник подал через Украинскую энергетическую биржу. С учетом НДС в государственный бюджет по итогам продаж должны поступить почти 165 млн грн.

Завод исторически работал для нужд железнодорожной отрасли, в частности, производил оборудование связи, сигнализации и другие электротехнические системы для транспортной инфраструктуры.

В состав актива входят 34 объекта недвижимости, 106 инженерных сооружений и оборудованных автомобильных дорог общей площадью более 36 тыс. кв. м, а также 24 единицы транспорта и спецтехники.

В Украинской энергетической бирже сообщили, что обеспечивали подготовку и юридическое сопровождение победителя аукциона. По данным площадки, за годы работы он привлек к электронным торгам более 3,6 тыс. участников, уплативших в государственный и местные бюджеты 8,6 млрд грн.

В итоге продажи "Транссвязи" стали одним из крупнейших аукционов малой приватизации последнего времени, а конкуренция между участниками позволила существенно увеличить поступления в бюджет.

Напомним, завод выставили на торги еще 4 мая, а его цена составила 14,4 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко