Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Харківський завод, що виготовляв електроніку для залізниці, продали за рекордну ціну

стартова ціна активу зросла у 9,6 раза
Стартова ціна активу зросла у 9,6 раза

12 травня в системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон з продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду держмайна України. 

Підприємство реалізували в межах малої приватизації, яку проводить Фонд державного майна України.

У торгах взяли участь сім учасників. У результаті конкуренції стартова ціна активу зросла у 9,6 раза — з 14,3 млн грн до 137,4 млн грн.

Переможну пропозицію учасник подав через Українська енергетична біржа. З урахуванням ПДВ до державного бюджету за підсумками продажу має надійти майже 165 млн грн.

Завод історично працював для потреб залізничної галузі, зокрема виготовляв обладнання зв’язку, сигналізації та інші електротехнічні системи для транспортної інфраструктури.

 До складу активу входять 34 об’єкти нерухомості, 106 інженерних споруд і обладнаних автомобільних доріг загальною площею понад 36 тис. кв. м, а також 24 одиниці транспорту та спецтехніки.

В Українській енергетичній біржі повідомили, що забезпечували підготовку та юридичний супровід переможця аукціону. За даними майданчика, за роки роботи він залучив до електронних торгів понад 3,6 тис. учасників, які сплатили до державного та місцевих бюджетів 8,6 млрд грн.

У підсумку продаж "Трансзв’язку" став одним із найбільших аукціонів малої приватизації останнього часу, а конкуренція між учасниками дозволила суттєво збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, завод виставили на торги ще 4 травня, а його ціна становила 14,4 млн грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко