Харківський завод, що виготовляв електроніку для залізниці, продали за рекордну ціну

12 травня в системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон з продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду держмайна України.

Підприємство реалізували в межах малої приватизації, яку проводить Фонд державного майна України.

У торгах взяли участь сім учасників. У результаті конкуренції стартова ціна активу зросла у 9,6 раза — з 14,3 млн грн до 137,4 млн грн.

Переможну пропозицію учасник подав через Українська енергетична біржа. З урахуванням ПДВ до державного бюджету за підсумками продажу має надійти майже 165 млн грн.

Завод історично працював для потреб залізничної галузі, зокрема виготовляв обладнання зв’язку, сигналізації та інші електротехнічні системи для транспортної інфраструктури.

До складу активу входять 34 об’єкти нерухомості, 106 інженерних споруд і обладнаних автомобільних доріг загальною площею понад 36 тис. кв. м, а також 24 одиниці транспорту та спецтехніки.

В Українській енергетичній біржі повідомили, що забезпечували підготовку та юридичний супровід переможця аукціону. За даними майданчика, за роки роботи він залучив до електронних торгів понад 3,6 тис. учасників, які сплатили до державного та місцевих бюджетів 8,6 млрд грн.

У підсумку продаж "Трансзв’язку" став одним із найбільших аукціонів малої приватизації останнього часу, а конкуренція між учасниками дозволила суттєво збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, завод виставили на торги ще 4 травня, а його ціна становила 14,4 млн грн.