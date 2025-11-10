Запланована подія 2

Хищение 5,8 млрд грн "Укртатнафты": задержан один из фигурантов дела

Задержан фигурант хищения 5,8 млрд грн Укртатнафты / БЄБ

Правоохранительные органы задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в организации деятельности масштабной схемы по хищению более 5,8 млрд грн нефтеперерабатывающего концерна.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Задержанный, которому о подозрении было доложено еще в 2024 году, скрывался за границей, пока его не объявили в международный розыск. Мужчину задержали 7 ноября 2025 года, и по ходатайству прокуроров ему уже избрана мера пресечения.

Схема хищения

Следствие установило, что на протяжении 2017-2022 годов группа лиц, в которую входили чиновники крупного нефтеперерабатывающего предприятия и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала масштабную схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов. Как сообщает Нацполиция, речь идет о ПАО "Укртатнафта".

Суть схемы заключалась в том, что подконтрольные компании получали нефтепродукты без фактической оплаты. После этого они реализовывали топливо другим субъектам ведения хозяйства, а полученные средства переводили на собственные счета и присваивали.

Для придания этим незаконным операциям вида законных, с предприятием заключались договоры с отсрочкой платежей. В некоторых случаях отсрочка достигала двух лет после завершения военного положения.

Согласно выводам экономической экспертизы и данным аудита, в результате таких действий предприятию был нанесен ущерб на сумму более 5,8 миллиарда гривен.

Дело "Укртатнафты"

В мае этого года оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Обыски проводились в офисных помещениях, а также по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые, вероятно, использовались для легализации незаконно полученных средств.

В начале мая по этому делу был объявлен в розыск Интерпола экспредседатель правления "Укртатнафты" Павл Овчаренко и пять его сообщников по подозрению в присвоении 5,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб