Розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти": затримано одного з фігурантів справи

"Укртатнафта"
Затримано фігуранта розкрадання 5,8 млрд грн Укртатнафти / БЕБ

Правоохоронні органи затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в організації діяльності масштабної схеми з розкрадання понад 5,8 млрд грн нафтопереробного концерну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Затриманий, якому про підозру було повідомлено ще у 2024 році, переховувався за кордоном, доки його не оголосили у міжнародний розшук. Чоловіка затримали 7 листопада 2025 року, і за клопотанням прокурорів йому вже обрано запобіжний захід.

Схема розкрадання 

Слідство встановило, що упродовж 2017–2022 років група осіб, до якої входили посадовці великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала масштабну схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів. Як повідомляє Нацполіція, йдеться про ПАТ "Укртатнафта".

Суть схеми полягала в тому, що підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без фактичної оплати. Після цього вони реалізовували паливо іншим суб’єктам господарювання, а отримані кошти переводили на власні рахунки і привласнювали.

Для надання цим незаконним операціям вигляду законних, з підприємством укладалися договори з відтермінуванням платежів. У деяких випадках відтермінування сягало до двох років після завершення воєнного стану.

Згідно з висновками економічної експертизи та даними аудиту, внаслідок таких дій підприємству було завдано збитків на суму понад 5,8 мільярда гривень.

 Справа "Укртатнафти"

В травні цього року по цій справі оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Обшуки проводилися в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які, ймовірно, використовувались для легалізації незаконно отриманих коштів. 

На початку травня у цій справі було оголошено в розшук Інтерполу ексголову правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка і п'ятьох його спільників за підозрою у привласненні 5,8 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб