Холдинг Новинского с 2022 года сократил EBITDA в 30 раз

Smart Holding Вадима Новинского с 2022 года сократил показатель EBITDA (прибыль к вычету процентов, налогов и амортизации) почти в 30 раз, до $2–5 млн. Об этом в интервью Delo.ua CEO Smart Holding Иван Герасимович.

"Если коротко, мы переживаем очень серьезный финансовый кризис. Наш приоритет – выживание и сохранение ключевых активов. О больших доходах сейчас речь не идет. Цифры неутешительны. Наш ключевой показатель — EBITDA — в 2021 году составил $140 млн. Прогноз на конец этого года — резкое падение до $2–5 млн. То есть падение почти в 30 раз за четыре года", — сказал Герасимович.

По его словам, из-за санкций против Вадима Новинского компании холдинга не могут брать кредиты, выполнять государственные заказы, а большинство лицензий на добычу газа заблокированы.

В таких условиях холдинг перешел в режим использования скопленных денежных резервов прошедших периодов. При этом одни компании холдинга сейчас дотируют другие, чтобы не допустить их банкротства.

Санкции против Вадима Новинского

1 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. Причиной этого правоохранители называют "продвижение пророссийских нарративов", оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупантами.

Но в Smart Holding говорят, что Новинский еще в 2022 году передал корпоративные права холдинга трастам Smart Trust и Step Trust и не управляет компанией. Впрочем, в Министерстве юстиции другое мнение, что Новинский до сих пор остается конечным бенефициаром компании. Поэтому компании, как и их владелец, остаются под ограничениями.

В октябре 2024 года Украина ввела санкции против действующих бенефициарных владельцев британской Enwell Energy, входящей в Smart Energy Вадима Новинского. В результате было остановлено действие трех специальных разрешений на разработку месторождений. В настоящее время без добычи простаивают активы: Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

Enwell Energy инициировала арбитраж против Украины из-за остановки добычи углеводородов на трех месторождениях. В компании не разглашают сумму судебного спора и отмечают, что в первую очередь заинтересованы в обновлении лицензий. Юристы говорят, что компания может отсудить от государства компенсацию стоимости бизнеса, или упущенную выгоду из-за блокирования лицензий. По разным оценкам сумма позывных требований может колебаться от $34 до $450 млн.

О том, как работают компании Smart Holding в условиях санкций и полномасштабной войны, его переговоры с государством и перспективы экспорта в ЕС, читайте в интервью с Иваном Герасимовичем на Delo.ua.