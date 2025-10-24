Холдинг Новинського з 2022 року скоротив EBITDA в 30 разів

Smart Holding Вадима Новинського з 2022 року скоротив показник EBITDA (прибуток до відрахування відсотків, податків та амортизації) майже в 30 разів, до $2–5 млн. Про це в інтерв'ю Delo.ua CEO Smart Holding Іван Герасимович.

"Якщо коротко, ми переживаємо дуже серйозну фінансову кризу. Наш пріоритет — виживання та збереження ключових активів. Про великі прибутки зараз не йдеться. Цифри є невтішними. Наш ключовий показник — EBITDA — у 2021 році становив $140 млн. Прогноз на кінець цього року — це різке падіння до $2–5 млн. Тобто падіння майже у 30 разів за чотири роки", — сказав Герасимович.

За його словами, через санкції проти Вадима Новінського компанії холдингу не можуть брати кредити, виконувати державні замовлення, а більшість ліцензій на видобування газу заблоковані.

В таких умовах холдинг перейшов в режим використання накопичених фінансових резервів минулих періодів. При цьому одні компанії холдингу зараз дотують інші, щоб не допустити їх банкрутства.

Санкції проти Вадима Новинського

1 грудня 2022 Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. Причиною цього правоохоронці називають "просування проросійських наративів", виправдання агресії Росії проти України та співробітництво з окупантами

Але в Smart Holding кажуть, що Новінський ще у 2022 році передав корпоративні права холдингу трастам Smart Trust й Step Trust та не здійснює управління компанією. Втім в Міністерстві юстиції інша думка, що Новінський досі залишається кінцевим бенефіціаром компанії. Тож компанії як і їх власник залишаються під обмеженнями.

У жовтні 2024 року Україна запровадила санкції проти чинних бенефіціарних власників британської Enwell Energy, яка входить до Smart Energy Вадима Новінського. Внаслідок цього була зупинена дія трьох спеціальних дозволів на розробку родовищ. Наразі без видобутку простоюють активи: Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" та ТОВ "Пром-Енерго Продукт".

Enwell Energy ініціювала арбітраж проти України через зупинку на видобуток вуглеводнів на трьох родовищах. В компанії не розголошують суму судового спору та зазначають, що вперше чергу зацікавлені в поновленні ліцензій. Юристи кажуть, що компанія може відсудити від держави компенсацію вартості бізнесу, або ж втрачену вигоду через блокування ліцензій. За різними оцінками сума позивних вимог може коливатися від $34 до $450 млн.

Про те, як працюють компанії Smart Holding в умовах санкцій та повномасштабної війни, його перемовини з державою та перспективи експорту до ЄС, читайте в інтерв'ю з Іваном Герасимовичем на Delo.ua.