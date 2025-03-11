Худший день для Nasdaq с 2022 года: технологические гиганты потеряли более $750 млрд

В понедельник, 10 марта, индекс Nasdaq пережил резкое падение с 2022 года. Семь самых дорогих технологических компаний потеряли более 750 млрд долларов рыночной стоимости. Страхи рецессии и опасения по поводу торговой войны США привели к распродаже акций.

Об этом сообщает CNBC.

Apple возглавила список компаний по потерям мегакапитала, ее стоимость упала примерно на 174 млрд долларов.

Nvidia потерял около $140 млрд рыночной стоимости, а акции закрылись с падением на 5%. Ведущий производитель микросхем для искусственного интеллекта потерял почти треть своей стоимости только через два месяца после достижения нового максимума в январе.

У Tesla был наибольший процентный ущерб, акции производителя электромобилей упали на 15%, что стало самым плохим днем ​​с 2020 года. Компания потеряла больше половины своей стоимости с тех пор, как ее цена акций достигла пика в середине декабря прошлого года. Tesla потеряла в понедельник 130 миллиардов долларов

Microsoft и Alphabet потеряли $98 млрд и $95 млрд соответственно, Amazon – 50 миллиардов долларов, а Meta – 70 миллиардов долларов. 10 марта акции Microsoft упали более чем на 4%, в то время как Amazon снизились по крайней мере на 2%.

Фонд Technology Select Sector SPDR потерял более чем на 4% рыночной капитализации, войдя в зону коррекции. Акции более чем на 14% ниже своего максимума.

Активная продажа усилилась в технологическом секторе. Nasdaq упал до шестимесячного минимума. Многие технологические компании полагаются на детали и производство за рубежом, и новые пошлины могут подтолкнуть цены вверх. Это также вызвало опасения по поводу рецессии в США, которую Трамп не исключает.

Производители полупроводников также ощутили беспокойство, поскольку этот сектор стал основной целью новых тарифов. На прошлой неделе президент США объявил о дополнительных инвестициях в размере 100 миллиардов долларов от Taiwan Semiconductor Manufacturing и назвал компанию "мощнейшей" в мире, поскольку он стремится увеличить внутреннее производство.

VanEck Semiconductor ETF (биржевой инвестиционный фонд) упал на 3% за последнюю неделю и более чем на 16% с момента инаугурации 47 президента США. Сильные продажи снова поразили сектор вчера, последний ETF упал примерно на 5%.

Напомним, а кции Tesla 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.