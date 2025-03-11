Найгірший день для Nasdaq з 2022 року: технологічні гіганти втратили понад $750 млрд

У понеділок, 10 березня, індекс Nasdaq пережив різке падіння з 2022 року. Сім найдорожчих технологічних компаній втратили понад $750 млрд ринкової вартості. Страхи рецесії та побоювання з приводу торгової війни США спричинили розпродаж акцій.

Про це повідомляє CNBC.

Apple очолила список компаній з втрат мегакапіталу, її вартість впала приблизно на 174 млрд доларів.

Nvidia втратив майже $140 млрд ринкової вартості, а акції закрилися із падінням на 5%. Провідний виробник мікросхем для штучного інтелекту втратив майже третину своєї вартості лише через два місяці після досягнення нового максимуму у січні.

У Tesla був найбільший відсотковий збиток, акції виробника електромобілів впали на 15%, що стало найгіршим днем ​​з 2020 року. Компанія втратила більше половини своєї вартості з того часу, як її ціна акцій досягла піку в середині грудня минулого року. Tesla втратила у понеділок 130 мільярдів доларів

Microsoft та Alphabet втратили $98 млрд і $95 млрд відповідно, Amazon — 50 мільярдів доларів, а Meta — 70 мільярдів доларів. 10 березня акції Microsoft впали більш ніж на 4%, тоді як та Amazon знизились принаймні на 2%.

Фонд Technology Select Sector SPDR втратив більш ніж на 4% ринкової капіталізації, увійшовши до зони корекції. Акції більш ніж на 14% нижчі за свій максимум.

Активний продаж посилився в технологічному секторі. Nasdaq впав до шестимісячного мінімуму. Багато технологічних компаній покладаються на деталі та виробництво за кордоном, і нові мита можуть підштовхнути ціни вгору. Це також викликало побоювання щодо рецесії у США, яку Трамп не виключає.

Виробники напівпровідників також відчули занепокоєння, оскільки цей сектор став основною метою нових тарифів. Минулого тижня президент оголосив про додаткові інвестиції у розмірі 100 мільярдів доларів від Taiwan Semiconductor Manufacturing і назвав компанію "найпотужнішою" у світі, оскільки він прагне збільшити внутрішнє виробництво.

VanEck Semiconductor ETF (біржевий інвестиційний фонд) впав на 3% за останній тиждень та більш ніж на 16% з моменту інавгурації 47-го президента США. Сильні продажі знову вразили сектор вчора, останній ETF упав приблизно на 5%.

Нагадаємо, акції Tesla 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.