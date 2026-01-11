Яблоки в Украине не подешевеют в 2026 году, несмотря на хороший урожай

Несмотря на хороший урожай 2025 года, цены на яблоки в Украине остаются высокими и существенного удешевления в 2026 году не ожидается. Яблоки остаются одним из самых дорогих базовых фруктов на рынке, и пока нет предпосылок для резкого падения цен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

Эксперт аграрного рынка Александр Хорев объясняет, что, хотя урожай был достаточно высоким, отсутствие погодных катаклизмов и сохранение качественной продукции в хранилищах не привели к снижению цен.

Рынок адаптировался к высоким ценам последних двух сезонов, а дополнительную поддержку обеспечивает удорожание импортных фруктов, в частности бананов.

Экспорт яблок остается ключевым фактором поддержания цен. Значительные объемы качественной продукции направляются за границу, что повышает валютную выручку и ориентирует производителей на внешний спрос.

Что касается 2026 года, Хорев прогнозирует, что рынок будет оставаться относительно стабильным. Цены могут умеренно вырасти весной – в апреле-мае – пока не появятся первые ягоды и фрукты нового урожая. После начала сбора нового урожая ценовое напряжение на рынке, как правило, уменьшается, однако существенного удешевления ожидать не стоит.

Дальнейшая динамика стоимости яблок будет зависеть от темпов экспорта, состояния запасов в хранилищах и начала нового урожая.

Почему яблоки дорожают

Украинский рынок яблок находится в фазе трансформации. Если раньше на нем было значительное количество ситуативных участников, выходивших в сезон с небольшими партиями продукции, сейчас постепенно остаются только профессиональные производители.

Это компании с инвестициями в садоводство, инфраструктуру хранения и сортировки, а также с отлаженными каналами экспорта.

По словам экспертов отрасли, именно ориентация на внешние рынки становится ключевым фактором ценообразования. Украинское яблоко все чаще попадает не в производство концентрата, а на полки европейских супермаркетов, что изменяет структуру предложения на внутреннем рынке.

Растет доля товарных яблок, отвечающих требованиям качества, а это автоматически влечет за собой более высокую себестоимость и цену.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.