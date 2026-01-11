Яблука в Україні не здешевшають у 2026 році, незважаючи на добрий урожай

Попри хороший урожай 2025 року, ціни на яблука в Україні залишаються високими і суттєвого здешевлення у 2026 році не очікується. Яблука залишаються одним із найдорожчих базових фруктів на ринку, і наразі немає передумов для різкого падіння цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Експерт аграрного ринку Олександр Хорев пояснює, що хоча урожай був достатньо високим, відсутність погодних катаклізмів та збереження якісної продукції у сховищах не призвели до зниження цін.

Ринок адаптувався до високих цін останніх двох сезонів, а додаткову підтримку забезпечує подорожчання імпортних фруктів, зокрема бананів.

Експорт яблук залишається ключовим чинником підтримки цін. Значні обсяги якісної продукції спрямовуються за кордон, що підвищує валютну виручку та орієнтує виробників на зовнішній попит.

Що стосується 2026 року, Хорев прогнозує, що ринок залишатиметься відносно стабільним. Ціни можуть помірно зрости навесні — у квітні-травні — поки не з’являться перші ягоди та фрукти нового врожаю. Після початку збору нового врожаю цінова напруга на ринку зазвичай зменшується, проте суттєвого здешевлення очікувати не варто.

Подальша динаміка вартості яблук залежатиме від темпів експорту, стану запасів у сховищах та початку нового врожаю.

Чому яблука дорожчають

Український ринок яблук перебуває у фазі трансформації. Якщо раніше на ньому була значна кількість ситуативних учасників, які виходили в сезон із невеликими партіями продукції, то зараз поступово залишаються лише професійні виробники.

Це компанії з інвестиціями у садівництво, інфраструктуру зберігання та сортування, а також із налагодженими каналами експорту.

За словами експертів галузі, саме орієнтація на зовнішні ринки стає ключовим фактором ціноутворення. Українське яблуко дедалі частіше потрапляє не у виробництво концентрату, а на полиці європейських супермаркетів, що змінює структуру пропозиції на внутрішньому ринку.

Зростає частка товарних яблук, які відповідають вимогам якості, а це автоматично тягне за собою вищу собівартість і ціну.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.